5 لاعبين يمثلون ليبيا في «عربية مواي تاي» بالإمارات

منتخب ليبيا لـ«المواي تاي». (إنترنت)

قال مدرب منتخب ليبيا لـ«المواي تاي» أحمد الزيداني، في تصريح لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن الاجتماع الفني للبطولة العربية السابعة لـ«المواي تاي» سيعقد اليوم بفندق هيلتون بأبوظبي، لتحديد موعد الميزان ومواعيد المنافسات.

وأوضح الزيداني، أن البطولة يشارك فيها 100 لاعب يمثلون 15 بلدًا عربيًا، كما يشارك من ليبيا في هذا الحدث العربي خمسة لاعبين: وهم محمد المهدي وزن 57 كلغم، وعبدالمعين البوسيفي 60 كلغم، وعمر أبوحويه 63.5 كلغم، ومحمد إشتيوي 67 كلغم، وموسى البوسيفي 71 كلغم، بجانب المدرب أحمد الزيداني ومساعده مختار المختار.

الزيداني أكد في تصريح سابق لـ«بوابة الوسط» جاهزية منتخب «المواي تاي» للمشاركة في البطولة العربية، والتي ستقام بصالة أرينا بمدينة زايد الرياضية بالإمارات، بداية من العاشر من أكتوبر الجاري.