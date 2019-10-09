5 لاعبين يمثلون ليبيا في «عربية مواي تاي» بالإمارات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 05:52 مساء
منتخب ليبيا لـ«المواي تاي». (إنترنت)

قال مدرب منتخب ليبيا لـ«المواي تاي» أحمد الزيداني، في تصريح لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن الاجتماع الفني للبطولة العربية السابعة لـ«المواي تاي» سيعقد اليوم بفندق هيلتون بأبوظبي، لتحديد موعد الميزان ومواعيد المنافسات.

وأوضح الزيداني، أن البطولة يشارك فيها 100 لاعب يمثلون 15 بلدًا عربيًا، كما يشارك من ليبيا في هذا الحدث العربي خمسة لاعبين: وهم محمد المهدي وزن 57 كلغم، وعبدالمعين البوسيفي 60 كلغم، وعمر أبوحويه 63.5 كلغم، ومحمد إشتيوي 67 كلغم، وموسى البوسيفي 71 كلغم، بجانب المدرب أحمد الزيداني ومساعده مختار المختار.

الزيداني أكد في تصريح سابق لـ«بوابة الوسط» جاهزية منتخب «المواي تاي» للمشاركة في البطولة العربية، والتي ستقام بصالة أرينا بمدينة زايد الرياضية بالإمارات، بداية من العاشر من أكتوبر الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فوز 3 علماء بجائزة نوبل للكيمياء لاختراعهم بطارية ليثيوم
علوم وتكنولوجيا
محمد صلاح رجل العام من مجلة «جي كيو»
رياضة عالمية
الشلماني: مجهولون سحبوا أموالًا من خزينة اتحاد الكرة الليبي وسيارات خارج السيطرة
رياضة محلية
الليرة التركية تتراجع لأقل سعر في شهر بعد تهديدات ترامب
اقتصاد
بلدي مصراتة: الرئاسي مقصر في دعم الدفاعات الجوية وأي تواصل مع حفتر تصرف فردي
ليبيا
مقتل طبيب وإصابة مسعفين اثنين في قصف جوي على منطقة الطويشة
ليبيا
المشير حفتر يلتقي بأمراء محاور طرابلس لمتابعة سير العمليات العسكرية
ليبيا
اتفاقية فرنسية تشادية لدعم مطاردة المتمردين والمسلحين القادمين من ليبيا
ليبيا
بوتين يحتفل بعيد ميلاده في غابات سيبيريا
دولى
الشركات البريطانية تكدس البضائع استعدادا لـ«بريكست»
اقتصاد
السعودية تسمح بإقامة الزوار في فنادقها دون إثبات العلاقة العائلية
اقتصاد
بالفيديو: مغربية تبهر لجنة تحكيم «ذا فويس» من فوق كرسي متحرك
ثقافة وفن
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاب مصاب بشلل رباعي يستعيد القدرة على المشي