منتخب ليبيا لكرة اليد يعلن قائمته قبل المشاركة الأفريقية

منتخب ليبيا لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت اللجنة الإعلامية لاتحاد كرة اليد، اليوم الأربعاء، عن قائمة اللاعبين المحليين والمحترفين المختارين من قبل الطاقم الفني لصفوف المنتخب، الذي تنتظره مشاركة مرتقبة في بطولة أفريقيا السادسة والعشرين، التي تستضيفها تونس في يناير القادم.

وضمت قائمة اللاعبين المحليين عصام الشفطي (الاتحاد)، ووسام محمد (الأهلي طرابلس)، وعلى البرناوي (الأهلي بنغازي)، وأيوب نايل (الأهلي طرابلس)، وخير الدين زايد (الاتحاد)، وعبدالسلام المنجي (الشرطة)، وقيس عنانة (المروج)، وربيع محسن (الاتحاد)، وإسماعيل بلقاسم (الشرطة)، ووسيم الطويني (الاتحاد)، وإبراهيم عبدالصمد (الاتحاد)، وإلياس بكة (الجزيرة)، ومالك حمودة (الاتحاد)، وعبدالله هامان (المشعل)، ومحمد الفزاني (الهلال)، ومهند معمر (الجزيرة)، وعبدالله عبدالفتاح (الشرطة)، وإبراهيم التاورغي (الأهلي بنغازي).

وقائمة المحترفين بتونس ضمت موران الفزاني (ساقية الزيت)، ومحمد السرتاوي (قصور الساف)، ورجب الشوشان (الحمامات)، وهاني الشوماك (الشيحية)، ومفتاح الرابطي (منزل تونس)، ومحمد عون (الملعب التونسي)، ومعز الشطي (سبورتينغ مكنين)، وأسامة البدري (زغوان)، وفراس أبوخشيم (زغوان)، وعزالدين عموري (مساكن)، وعماد الزروق (لم يسجل)، وإسكندرية سليم (فرنسا)، وعبدالمجيد محمود (مصر).

يذكر أن بطولة أفريقيا المقبلة يتأهل فيها أصحاب التراتيب الستة الأولى لنهائيات كأس العالم بمصر 2021.