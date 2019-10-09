11 فريقا في بطولة الوحدة للقدم المصغرة

من دوري كرة القدم المصغرة الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس نادي الوحدة بالزنتان، وليد الإمام، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم، الأربعاء، أن بطولة الوحدة لكرة القدم المصغرة التي ينظمها نادي الوحدة بالزنتان ستنطلق غدا الخميس بملعب مدينة جرجيس التونسية.

وأضاف أن 11 فريقا أكد المشاركة، وهي الوحدة بالزنتان وأهلي وازن والإصلاح نالوت والنضال والنصر الزنتان واساريا وبجاية الجزائري والنجوم بالحوامد وبلدية الزاوية وسهوب الجزائري وترجي جرجيس التونسي، وسيضاف لهم أحد الفريقين بلدية غريان أو جمعية جربة التونسي.

وأكمل الإمام أن الفرق المشاركة ستوزع في الاجتماع الفني الذي سيعقد اليوم، الأربعاء، بفندق ديانا بجرجيس، وسيتم فيه توزيع الفرق المشاركة على ثلاث مجموعات تتنافس فيما بينها من نصف دوري، ويتأهل للدور الثاني أول كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل ترتيب ثان في المجموعات الثلاث.