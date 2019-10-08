الشلماني: اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة قبل نهاية العام

رئيس اتحاد كرة القدم الليبي عبد الحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، أن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد سيكون قبل نهاية العام الجاري.

وقال الشلماني فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج «ميادين» على قناة «ليبيا روحها الوطن»، أمس الإثنين، إن الموعد النهائي للاجتماع سيتم تحديده خلال اجتماع المكتب التنفيذي لكرة القدم قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح الشلماني فى تصريحاته: «لست متمسكا بالمنصب وما تريده الجمعية العمومية هو الفيصل»، مؤكدا أن هناك أندية تريد بقاءه لإكمال المدة، وأندية أخرى لا تريده، قائلا: «مستعد للمحاسبة المالية والمواجهة في الموضوع المالي».

وأضاف: «الاتحاد يشهد أزمة مالية، حيث لم يتقاض العاملون فيه رواتبهم منذ أربعة أشهر، وهناك سيارات ملك الاتحاد الليبي خارج السيطرة وعند أشخاص ولم نتمكن من إرجاعها، ولدينا مبالغ من الاتحاد الأفريقي (كاف) تم سحبها دون أن يحدد من سحبها وليست في خزينة الاتحاد حتى الآن».