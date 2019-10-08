السعيطي يجتمع بجماهير نادي الأهلي بنغازي

جانب من اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي مع جماهيره. (صفحة النادي عبر فيسبوك)

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي، بنصابه القانوني برئاسة خالد السعيطي، اجتماعا، أمس الإثنين، مع جماهير النادي.

وأعلن النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الاجتماع ناقش كل المستجدات المتعلقة بملف الاستثمار بحضور رئيس شركة المجسم العصري، خالد الفيتوري، المسؤولة عن الاستثمار بالنادي.

كما نوقشت أوضاع الفريق الأول لكرة القدم وفرق النادي في كل الألعاب. وفي ختام الاجتماع تم إعطاء الفرصة لجمهور النادي والسماع لأسئلتهم والإجابة عنها بكل شفافية، من قبل رئيس مجلس الإدارة، خالد السعيطي.