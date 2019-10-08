الهلال يحتضن الاجتماع الأول للاتحاد الفرعي لكرة اليد بنغازي

جانب من منافسات كرة اليد الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

عقد بنادي الهلال في مدينة بنغازي، أمس الإثنين، الاجتماع الأول للاتحاد الفرعي بنغازي لكرة اليد، بحضور أندية (الهلال - النصر - المروج - الأخضر) وتغيب مندوب النادي الأهلي.

وبدأ الاجتماع بكلمة لرئيس الاتحاد الفرعي، رحب خلالها بمندوب الأخضر، الذي تقدم بطلب رغبة النادي في الانضمام إلى الاتحاد الفرعي بنغازي.

وقالت الصفحة الرسمية لنادي الهلال عبر «فيسبوك»، إن محاور الاجتماع تضمنت تحديد موعد انطلاق المسابقة ومناقشة انضمام نادي الأخضر للاتحاد الفرعي بنغازي.

كما نوقشت الصعوبات والحلول التي تواجه الاتحاد والأندية في انطلاق المسابقة، وضرورة اهتمام الأندية بالفئات السنية ومناقشة بند ما يستجد من أعمال.

وفي ختام الاجتماع تم تحدد موعد انطلاق مسابقة الفئات السنية، يوم الإثنين، الموافق 2 ديسمبر المقبل، والأندية التي لا ترغب في المشاركة في المسابقة تتقدم باعتذار رسمي للاتحاد الفرعي قبل انطلاق المسابقة بفترة كافية، والترحيب وقبول بانضمام نادي الأخضر للمسابقة، وعلى كل ناد أن يتقدم برسالة رسمية للاتحاد يكلف فيها مندوب عن النادي ومرفق معها الإيميل الرسمي للنادي.