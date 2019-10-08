«حكماء وشورى» الأهلي طرابلس تكرم يوسف الشوشان

الرياضي السابق بالنادي الأهلي طرابلس يوسف الشوشان (إنترنت)

تكرم لجنة الحكماء والشورى بنادي الأهلي طرابلس، لاعب الفريق والمنتخب الوطني ومدرب الفئات السنية لسنوات عديدة بالنادي المدرب القدير يوسف الشوشان، وذلك مساء الإثنين الساعة الخامسة بالملعب الجديد المعشب حديثًا القيصر الهاشمي البهلول، بلقاء ودي يجمع قدامى أهلي طرابلس وقدامى نادي رفيق صرمان.

وعلمت «بوابة الوسط» أن اللجنة المنظمة للمباراة التكريمية وجهت الدعوات إلى العديد من الشخصيات الرياضية لحضور هذه المباراة.

اللاعب القدير يوسف الشوشان، يمر بظروف صحية وقد خضع للعلاج في مصر في الفترة الماضية، بعدما أطلق عدد من المهتمين بالوسط الرياضي دعوات للاهتمام بالحالة الصحية للمدرب والرياضي السابق في النادي الأهلي طرابلس وضرورة علاجه بأقصى سرعة تقديرا لما قدمه للكرة الليبية.