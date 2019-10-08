كلية التربية البدنية تتوج بكأس جامعة طرابلس لكرة القدم

جانب من تتويج فريق كلية التربية البدنية. (صفحة جامعة طرابلس)

توج فريق كلية التربية البدنية، ببطولة جامعة طرابلس لكرة القدم للعام 2019، بعد فوزه على كلية الطب البشري، بهدفين دون مقابل، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي الاتحاد، وجاء الهدفين في الوقت الإضافي للمباراة بإمضاء الطالبين عبد العزيز العماري ورحيل مختار.

وبحضور عميد الجامعة، الدكتور نبيل النطاح، والكاتب العام للجامعة، الأستاذ أيمن عمر، ورئيس ومدير إدارة النشاط بالجامعة، الأستاذ محمد أبوجليدة، ورئيس الجمعية العمومية لنادي الاتحاد، الأستاذ دغيم منصور، تسلم فريق كلية التربية البدنية كأس البطولة وجوائز تشجيعية، كما تم تسليم فريق الطب البشري جوائز الترتيب الثاني.

بطولة الدوري انطلقت في التاسع من شهر مارس الماضي، وبمشاركة 16 فريقا من كليات جامعة طرابلس.