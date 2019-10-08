الشلماني: مجهولون سحبوا أموالًا من خزينة اتحاد الكرة الليبي وسيارات خارج السيطرة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019, 04:05 مساء
رئيس اتحاد كرة القدم الليبي عبد الحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبد الحكيم الشلماني، أن عقد الجمعية العمومية للاتحاد سيتم قبل نهاية العام الجاري بعد الاتفاق على المدينة التي ستستضيف الاجتماع.
 
وقال الشلماني فى تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا روحها الوطن»، أمس الإثنين، «لست متمسكًا بالمنصب وما تريده الجمعية العمومية هو الفيصل»، مؤكدًا أن هناك أندية تريد بقاءه لإكمال المدة، وأندية أخرى لا تريده، قائلاً: «مستعد للمحاسبة المالية والمواجهة في الموضوع المالي، والذهاب إلى الكنيست ذاته».

وأضاف: «الاتحاد يشهد أزمة مالية، حيث لم يتقاضَ العاملون فيه رواتبهم منذ 4 أشهر، وهناك سيارات ملك الاتحاد الليبي خارج السيطرة وعند أشخاص ولم نتمكن من إرجاعها، ولدينا مبالغ من الاتحاد الأفريقي (كاف) تم سحبها دون أن يحدد مَن سحبها وليست في خزينة الاتحاد حتى الآن».

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