طرابلس تجهز لمهرجان كبير في الشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019, 03:23 مساء
منافسات في الشطرنج بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)


أكد رئيس الاتحاد الفرعي للشطرنج بطرابلس، عبدالباسط عطية، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن اتحاد اللعبة وبالتعاون مع الجمعية الليبية للشطرنج ومنظمة البيدق السالك يجهزون لتنظيم مهرجان طرابلس للشطرنج في الفترة من 12 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمسرح مدرسة أبومليانة على أن تكون المشاركة مفتوحة لجميع الراغبين.

ويتضمن المهرجان مسابقة مفتوحة بنظام اللعب الكلاسيكي 90د + 30ث وأخرى بنظام اللعب السريع 15د + 5ث ومسابقة ثالثة بنظام اللعب الخاطف 5د +3 ث.

وأضاف عبدالباسط عطية أنه تم تشكيل لجنة تحكيم للبطولة برئاسة سعيد زبيدة حكما رئيسيا ونائبه عبدالغني الراجحي والحكام المساعد هاشم النعمي ومحمود شاكر وأحمد شراطة.

يذكر أن اللجنة المنظمة خصصت جوائز مالية للمتفوقين الأوائل الفائز بالترتيب الأول سيحصل على 500 دينار، والثاني 250 دينارا والثالث 100 دينار والتراتيب من الرابع إلى السادس 50 دينارا لكل منهم.

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