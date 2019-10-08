منتخب ليبيا لكرة اليد يستعد لأفريقية تونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019, 03:18 مساء
منتخب ليبيا لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

يبدأ منتخب ليبيا لكرة اليد استعداداته لبطولة أفريقيا السادسة والعشرين لكرة اليد، والتي تستضيفها تونس في يناير المقبل والمؤهلة لنهائيات كأس العالم بمصر عن طريق إقامة معسكر بمدينة الحمامات التونسية بداية من بعد غد الخميس.

المعسكر تحت إشراف المدرب التونسي محمد الصغير ومساعديه المحليين محمد أرحومة ووليد القبلاوي على أن يتواصل المعسكر لمدة 17 يوما يخوض خلاله الفريق عددا من المباريات الودية، بحسب ما نشرته صفحة الرسمية للاتحاد العام للعبة عبر «فيسبوك».  

في الوقت نفسه دعت لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي لكرة اليد الرياضيين حسب الكشف المرفق؛ لحضور الحصة التدريبية بصالة الألعاب الرياضية بمدينة المرج؛ وذلك لاختيار أعضاء المنتخب عن المنطقتين الثانية والرابعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليرة التركية تتراجع لأقل سعر في شهر بعد تهديدات ترامب
اقتصاد
المشير حفتر يلتقي بأمراء محاور طرابلس لمتابعة سير العمليات العسكرية
ليبيا
اتفاقية فرنسية تشادية لدعم مطاردة المتمردين والمسلحين القادمين من ليبيا
ليبيا
بوتين يحتفل بعيد ميلاده في غابات سيبيريا
دولى
الشركات البريطانية تكدس البضائع استعدادا لـ«بريكست»
اقتصاد
السعودية تسمح بإقامة الزوار في فنادقها دون إثبات العلاقة العائلية
اقتصاد
بالفيديو: مغربية تبهر لجنة تحكيم «ذا فويس» من فوق كرسي متحرك
ثقافة وفن
شبان عراقيون يلتفون على «قطع الإنترنت» لإيصال صوت الاحتجاج
عربى
كاركاتير حليم - اليوم العالمي للمعلم
كاريكاتير
4 انتصارات لليبيا في دولية الشطرنج بمصر
رياضة محلية
بعد رفض «فيسبوك»..ضغوط أميركية على عمالقة التكنولوجيا لكشف الرسائل المشفرة
اقتصاد
مكافأة أميركية بـ5 ملايين دولار للقبض على زعيم «داعش» في الصحراء الكبرى
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء: هذه هي خطورة الفركتوز على الكبد