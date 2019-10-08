منتخب ليبيا لكرة اليد يستعد لأفريقية تونس

منتخب ليبيا لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

يبدأ منتخب ليبيا لكرة اليد استعداداته لبطولة أفريقيا السادسة والعشرين لكرة اليد، والتي تستضيفها تونس في يناير المقبل والمؤهلة لنهائيات كأس العالم بمصر عن طريق إقامة معسكر بمدينة الحمامات التونسية بداية من بعد غد الخميس.

المعسكر تحت إشراف المدرب التونسي محمد الصغير ومساعديه المحليين محمد أرحومة ووليد القبلاوي على أن يتواصل المعسكر لمدة 17 يوما يخوض خلاله الفريق عددا من المباريات الودية، بحسب ما نشرته صفحة الرسمية للاتحاد العام للعبة عبر «فيسبوك».

في الوقت نفسه دعت لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي لكرة اليد الرياضيين حسب الكشف المرفق؛ لحضور الحصة التدريبية بصالة الألعاب الرياضية بمدينة المرج؛ وذلك لاختيار أعضاء المنتخب عن المنطقتين الثانية والرابعة.