نتائج متواضعة للاعبي ليبيا في الشطرنج بمصر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019, 02:57 مساء
منافسات في الشطرنج بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أقيمت الجولة السادسة لبطولة شطرنج الخياري بمدينة مرسى مطروح المصرية أمس الإثنين، وشهدت نتائج متواضعة للاعبي ليبيا، حيث فاز حمدي العقوري على محمد عبدالله، وخالد جعفر على عمر سامح، بينما خسر مختار محجوب أمام سعيد بركات، وحسن المزوغي أمام سامح إبراهيم، وتعادل يوسف الحصادي مع سعيد الكباري.

وجاء الترتيب بعد الجولة السادسة للاعبين الليبيين حمدي العقوري في المركز 50، ومختار محجوب57، ويوسف الحصادي67، وخالد جعفر77، وحسن المزوغي 82.

وتجرى اليوم الثلاثاء الجولة السابعة، ويلتقي حمدي العقوري مع سيد عابدين وكلاهما في رصيده 4 نقاط ومواجهة ليبية بين الحصادي والمحجوب وكلاهما بـ3.5 نقطة، وحمزة الدبار مع محسن محمد وكلاهما بـ3 نقاط، وحسن المزوغي مع مجدي بيومي وخالد جعفر يلتقي عمر درويش.

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