منتخب اليد يستعد للبطولة الأفريقية في معسكر خارجي

منتخب ليبيا لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

يدخل المنتخب الوطني لكرة اليد في معسكر خارجي بداية من يوم الخميس المقبل، ويختتم يوم 27 أكتوبر الجاري، بمدينة الحمامات التونسية تحت إشراف المدرب التونسي محمد على الصغير بمساعدة المدربين الوطنيين محمد على أرحومة ووليد الهادي القبلاوي.

وبحسب الصفحة الرسمية للاتحاد على «فيسبوك»، يأتي المعسكر استعدادًا لمشاركة المنتخب الليبي في البطولة الأفريقية الـ26 لكرة اليد، التي ستقام بتونس خلال الفترة من 16 إلى 26 يناير من العام المقبل، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم التي ستقام بمصر خلال العام 2021.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب الليبي لكرة اليد إلى تونس يوم الأربعاء المقبل، حسب الصفحة الرسمية للاتحاد.