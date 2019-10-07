بلغيث: مجلس اتحاد الكرة الحالي لم يستلم رسميًا مهامه حتى الآن

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 09:05 مساء
المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد، علي بلغيث (أرشيفية : الإنترنت)

طالب المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد علي بلغيث، بعقد ملتقى عام للرياضة الليبية تكون توصياتها حاسمة وواضحة في ظل تخبط للوسط الرياضي على عدة مستويات وترعاه الجهة المسؤولة على الرياضة.

وقال «بلغيث» في تصريح لـ«بوابة الوسط» إنه مع إكمال اتحاد الكرة لمدته المتبقية، وهي سنة ونصف السنة في ظل مطالبات بإجراء انتخابات على منصب الرئيس.

وأبدى استغرابه من عدم وجود موقف رياضي رسمي أو احتجاج من منع المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة من المشاركة في كأس العالم وحرمانه من التأشيرة الاسترالية.

وأكد أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي لم يستلم رسميًا مهامه من الاتحاد السابق، ولا يوجد محضر تسليم واستلام حتى الآن، بعد قرابة الثلاث سنوات على استلام الاتحاد الحالي المهمة، مشيرًا إلى أن الكثيرين يطالبون بالنظام وتطبيق اللوائح.

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