فوز محجوب والعقوري في شطرنج الخياري بمطروح المصرية

جرت اليوم الإثنين، مباريات الجولة الخامسة لبطولة الخياري للشطرنج، التي تتواصل بمدينة مطروح المصرية.
وشهدت الجولة فوز يسري كلباس على زكي حريس ووائل مجاهد على منصور عبدالفتاح، وتعادل علاء عبداللطيف مع عمر درويش.
وجاءت نتائج اللاعبين الليبيين في هذه الجولة، فوز مختار محجوب على ثروت برشوي وحمدي العقوري على محمد عبدالله.
ومنذ قليل انطلقت الجولة السادسة بمواجهات لاعبي ليبيا: مختار محجوب يتبارى مع سعيد بركات، وحسن المزوغي مع سامح إبراهيم، وحمدي العقوري يقابل محمد عبدالله، وخالد جعفر مع عمر سامح، ويوسف الحصادي مع سعيد الكباري.