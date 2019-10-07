فوز محجوب والعقوري في شطرنج الخياري بمطروح المصرية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 08:22 مساء
منافسات في الشطرنج بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

جرت اليوم الإثنين، مباريات الجولة الخامسة لبطولة الخياري للشطرنج، التي تتواصل بمدينة مطروح المصرية.

وشهدت الجولة فوز يسري كلباس على زكي حريس ووائل مجاهد على منصور عبدالفتاح، وتعادل علاء عبداللطيف مع عمر درويش.

وجاءت نتائج اللاعبين الليبيين في هذه الجولة، فوز مختار محجوب على ثروت برشوي وحمدي العقوري على محمد عبدالله.

 

وتعادل الليبيان يوسف الحصادي مع حسن المزوغي وتعادل خالد جعفر مع وهاب ديفيد، وخسارة حمزة الدبار أمام عبدالله رمضان، ليكون ترتيب لاعبي ليبيا مختار محجوب (36) 
وحسن المزوغي (57) ويوسف  الحصادي (63) والرابع  تحت 16 عامًا، وحمدي العقوري (72) وخالد جعفر ( 95).

ومنذ قليل انطلقت الجولة السادسة بمواجهات لاعبي ليبيا: مختار محجوب يتبارى مع سعيد بركات، وحسن المزوغي مع سامح إبراهيم، وحمدي العقوري يقابل محمد عبدالله، وخالد جعفر مع عمر سامح، ويوسف الحصادي مع سعيد الكباري.

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