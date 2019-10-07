الشلماني يهاجم مطالبي إظهار رسالة الفيفا وسط انقسام ثلاثي والكرة الليبية ضحية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 02:56 مساء
رئيس اتحاد كرة القدم الليبي عبد الحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

تشهد كرة القدم الليبية هذه الأيام سجالا متواصلا بين عدة أطراف، وتحديدا بين ثلاثة فرق، وسط مطالبات واضحة وصريحة بعقد الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم، بعد طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خاصة أن منصب الرئيس بات شاغرا، في حين تطالب أندية برحيل اتحاد الكرة وتشكل حراكا ضده، وأندية أخرى ترى أن إسقاطه يجب أن يكون عبر الجمعية العمومية، فيما أعلنت أندية أخرى تأييدها له، وترى أنه لابد أن يكمل المدة المتبقية حتى فبراير 2021.

الانقسام الظاهر عكس حالة تخبط وصراع مصالح في الغالب، وسط غياب رؤية واضحة من كل الأطراف، حتى إن رئيس الاتحاد الحالي عبدالحكيم الشلماني قال من قبل للمطالبين بعرض رسالة الفيفا، في تصريحات سابقة: «إنه أمر داخلي وستتم مناقشة كل الأمور في جمعية عادية، ستكون قريبة، وليست طارئة».

جاءت تصريحات الشلماني لمنتقديه، لتتأرجح الأوضاع داخل منظومة كرة القدم الليبية، وتصبح مسابقة الدوري الممتاز المنتظرة في مهب الريح، في وقت تحتاج فيه المنتخبات إلى دعم واهتمام الجميع، ففي الوقت الذي كانت تتميز فيه الرياضة بالوحدة والاتفاق في الآراء وقت الانشطار السياسي، بات الآن الوضع مختلفا تماما، وباتت الرياضة وتحديدا كرة القدم، مماثلة في حالة الخلاف القائم بين محبيها، على خلفية سوء النتائج التي تحققت أخيرا في ثلاث بطولات كبرى ومهمة على صعيد الأندية، وهي الأهلي بنغازي، الذي ودع بطولة دوري أبطال العرب، والاتحاد الذي رحل نهائيا عن الكونفدرالية، والنصر الذي ترك دوري أبطال أفريقيا لينتقل بحسب لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إلى منافسات دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية، لتمنحه الظروف فرصة المنافسة من جديد على الساحة القارية.

المثير أن خروج الثلاثي يسبق الاستعداد في المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، حيث يدخل معسكرا خارجيا بتونس والمغرب استعدادا لمواجهتي تونس سواء يوم 20 أكتوبر الجاري في المغرب، في إياب التصفيات المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «الشان» بالكاميرون 2020، حيث انتهت مباراة الذهاب بهزيمة «فرسان المتوسط» بهدف، وفي شهر نوفمبر المقبل يجدد الفريق الوطني لقاءه بالجار التونسي في أولى ضربات التصفيات عن المجموعة العاشرة المؤهلة إلى نهائيات الأمم الأفريقية بـ«الكان» في الكاميرون أيضا العام 2021، حيث تضم المجموعة أيضا غينيا الاستوائية وتنزانيا.

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