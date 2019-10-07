مصر محطة ليبيا الأخيرة قبل ملاقاة الجزائر في تصفيات أفريقيا لكرة الصالات

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 02:43 مساء
المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم داخل الصالات يواصل تدريباته (المركز الإعلامي)

أنهى المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم داخل الصالات معسكره التدريبي الثالث بقاعة نادي الاتحاد بطرابلس بنجاح، تحت قيادة المدرب الوطني عبد الباسط النعاس، ومساعده أشرف الدرسي؛ وذلك استعدادًا للقاء المنتخب الجزائري ضمن تصفيات المرحلة الأخيرة المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للصالات التي تستضيفها المغرب خلال شهر يناير المقبل.

ويدور لقاء الذهاب الأول بالجزائر يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري، بينما يدور لقاء العودة الحاسم بالعاصمة المصرية القاهرة في الثلاثين من نفس الشهر، والمتأهل من مجموع المباراتين سيترشح مباشرة إلى النهائيات.

ويجري الفريق ضمن المرحلة الأخيرة من التحضيرات معسكرًا تدريبيًّا قصيرًا بمصر بداية من الأربعاء المقبل ويتواصل حتى يوم 23 أكتوبر موعد السفر والإقلاع إلى الجزائر.

ومن المقرر أن يتأهل ثلاثة من المنتخبات المشاركة ضمن نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2020 بالمغرب إلى نهائيات كأس العالم التي ستستضيفها ليتوانيا.

يشار إلى أن المنتخب الوطني داخل الصالات سبق له التتويج ببطولة العرب وبطولة أفريقيا، وكانت له مشاركة في مونديال العالم بالبرازيل 2008، حين مثل الكرة العربية والأفريقية في الحدث العالمي الكبير.

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