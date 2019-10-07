المشوط: لأول مرة في ليبيا توقيت إلكتروني بسباق نصف ماراثون العاصمة

جانب من فاعليات نصف ماراثون طرابلس (تصوير- عبد القادر الكانوني)

أكد رئيس اللجنة المنظمة لسباق نصف ماراثون العاصمة، عادل المشوط، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أن سباق نصف ماراثون العاصمة سينطلق في موعده في 26 أكتوبر الجاري، والمستهدف له قرابة 2000 مشارك.

وأضاف المشوط قائلًا: «سيطبق ولأول مرة في سباقات ليبيا نظام التوقيت الإلكتروني، وهو منظومة إلكترونية متكاملة تم استحداثها وتطويرها محليًّا وبسواعد مهندسينا الليبيين».

وأكمل: «وفرنا 2500 ساعة، وسيتسلم كل متسابق شريحة إلكترونية عند استلام أرقام الصدريات وهي على شكل ساعة تلبس في اليد أو ساق القدم وتعمل المنظومة بشكل لا سلكي في احتساب التوقيت لكل متسابق وبشكل إلكتروني بداية من الانطلاقة الأولى للسباق».

واختتم المشوط حديثة قائلًا: «كما تعمل الساعة على متابعة ورصد حركة المتسابقين على طول خط سير السباق من خلال نقاط الكشف والمراقبة الإلكترونية التي يصل عددها إلى خمس محطات، وسيتم رصد المخالفين واستبعادهم مع القدرة على احتساب المسافة التي قطعها كل متسابق وتوقيت إنهاء السباق إلكترونيًّا».