مواجهات ليبية في بطولة مطروح المصرية للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 02:33 مساء
بطل ليبيا في الشطرنج يوسف الحصادي (أرشيفية : الإنترنت)

حقق لاعبا ليبيا في الشطرنج يوسف الحصادي وحمزة الدبار الفوز في الجولة الرابعة لبطولة الخياري التي تتواصل بمدينة مطروح المصرية، الأحد.

 الحصادي تفوق على المصري أمجد آدم، وحمزة الدبار على المصري علي حسن، بينما تعادل خالد جعفر مع عماد وحيد، وهو التعادل الرابع على التوالي لجعفر في البطولة، كما تعادل حسن المزوغي مع شكري صلاح، وفقد مختار محجوب مباراته أمام محمد أبوالزين، وخسر حمدي العقوري أمام زكي حريس.

وجاء ترتيب لاعبي ليبيا بعد الجولة الرابعة مختار محجوب 46، وحسن المزوغي 56، ويوسف الحصادي 61، والسادس في فئة 16 عاما، وحمدي العقوري 77، وخالد جعفر 98، وحمزة الدبار 122.

وتشهد البطولة مباريات الجولة الخامسة اليوم الإثنين، حيث تقام منافسات قوية بين المتصدرين الستة وكل منهم في رصيده 3.5 نقطة، على الطاولة الأولى عبدالفضيل محمد يواجه مهاب عمر، وعلى الطاولة الثانية محسن جبر يلتقي محمد عبدو، والطاولة الثالثة تشهد مباراة محمد أبوالزين مع صلاح يوسف.

وفي مباريات لاعبي ليبيا في الجولة مواجهة بين الليبيين يوسف الحصادي مع حسن المزوغي، ومختار المحجوب يواجه ثروت برشوي، وحمزة الدبار يلتقي عبدالله رمضان، وحمدي العقوري مع محمد عبدالله، وخالد جعفر يتبارى مع وهاب ديفيد.

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