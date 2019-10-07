منتخب ليبيا للمواي تاي إلى الإمارات في مهمة عربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 01:26 مساء
جانب من منافسات المواي تاي (أرشيفية : الإنترنت)

غادر صباح اليوم الإثنين المنتخب الليبي للمواي تاي أحد فروع الملاكمة التايلاندية أرض الوطن متوجها إلى دولة الإمارات للمشاركة في فعاليات البطولة العربية السابعة للمواي تاي، والتي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة وتحديدا بإمارة أبوظبي.

تضم بعثة المنتخب الوطني رئيس الاتحاد العام للكيك بوكسينغ محمد الزروق الشريف، والمدرب الدولي أحمد زيدان الزيداني، ومساعد المدرب مختار محمد المختار، وفقا لما كشفته الصفحة الرسمية لاتحاد اللعبة عبر «فيسبوك».

وضمت تشكيلة المنتخب الوطني الرياضين محمد الأمين المهدوي ويشارك في وزن 57 كغم، وعبدالمعين سعيد موسى تحت وزن 60 كغم، وعمر خالد بوحوية تحت وزن 63:5 كغم، وموسى مسعود البوسيفي تحت وزن 67 كغم، ومحمد صالح اشتيوي تحت وزن 71 كغم، وعبدالسلام فرج الجازوي تحت وزن 81 كغم.

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