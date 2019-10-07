إصابة لا تحرم صلاح من قمة مانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 11:43 صباحا
نجم ليفربول محمد صلاح على الأرض مغشيًا عليه (إنترنت)

تترقب جماهير ليفربول الإنجليزي موقف نجمها المصري محمد صلاح من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، بعد أن كشفت تقارير جريدة عن مدة غيابه على خلفية إصابته في مباراة الريدز الأخيرة أمام ليستر سيتي بالجولة الثامنة من البريميرليغ، حيث خرج صلاح قبل نهاية اللقاء بدقائق بعد تدخل عنيف من قبل لاعب سيتي حمزة تشودري.

الأشعة أثبتت عدم خطورة الإصابة التي تعرض لها صلاح، لافتة إلى أنه على الرغم من عدم وجود جدول زمني لعودته، إلا أن فترة العلاج لن تستمر لمدة طويلة، وفقا لما كشفته جريدة «ليفربول إيكو» أمس الأحد، كما هو نفسه الذي أكده الصحفي المعني بأخبار ليفربول جيمس بيرس وفقا لموقع «يلا كورة» اليوم الإثنين، قائلا «الأشعة التي أجراها صلاح على قدميه أثبتت تعرضه لالتواء في الكاحل».

وأكد بيرس أن صلاح سيكون جاهزا لمباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد بعد فترة التوقف الدولي والمقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة، حيث يدخل ليفربول المواجهة وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة جمعها من خوض 8 جولات في البطولة يلاحقه من بعيد مانشستر سيتي برصيد 16 نقطة بعد مفاجأة تعثر أمس الأحد أمام فريق وولفرهامبتون الذي حقق انتصارا مهما على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثامنة، سجلهما أداما تراوري في الدقيقتين 80 و94 من عمر اللقاء، ويتسع الفارق على القمة إلى 8 نقاط.

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