ناشئو وكبار الشرطة أبطال الأثقال بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 06 أكتوبر 2019, 06:50 مساء
جاانب من منافسات الأثقال الليبية. (أرشيفية : إنترنت)

تمكن رباعو الشرطة (ناشئين وكبارا) من التتويج ببطولة أثقال طرابلس، التي أقيمت بقاعة فبراير، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الفرعي للأثقال بطرابلس.

وجاء ترتيب الأندية النهائية على النحو التالي:

- بطولة الناشئين

توج رباعو الشرطة بكأس الترتيب الأول برصيد 261 نقطة، وكأس الترتيب الثاني لنادي نجوم قرقارش برصيد 223 نقطة، وجاء ثالثا نادي وسعاية ابديري برصيد 75 نقطة، وحل رابعًا  نادي أبوسليم بـ67 نقطة، وخامسًا نادي الظهرة 22 نقطة.

- بطولة الكبار

توج بكأس الترتيب الأول رباعو الشرطة برصيد 261 نقطة، وكأس الترتيب الثاني لنادي نجوم قرقارش بـ222 نقطة، وثالثًا نادي وسعاية إبديري بـ71 نقطة، ورابعًا الاتحاد العسكري بـ56 نقطة، وحل خامسًا نادي أبوسليم بـ46 نقطة.

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