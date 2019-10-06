بالصور: تكريم مستحق من مختلف الفعاليات الرياضية لشريف الحمري

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الأحد 06 أكتوبر 2019, 03:01 مساء
الرياضي المخضرم الشريف الحمري مع المدرب الإيطالي الشهير كابيلو (أرشيفية : الإنترنت)

قام عدد من الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية بزيارة إلى الإعلامي الرياضي المخضرم الشريف الحمري في مقر إقامته بمدينة البيضاء، للاطمئنان على صحته بعد رحلة العلاج الطويلة خارج الوطن، والتي بدأ خلالها يتعافى تدريجيا ويستعيد نشاطه.

كما تم تكريمه نظير جهوده الكبيرة وعطائه الغزير طوال السنوات الطويلة الماضية في لمسة وفاء كان لها صداها، حيث يعد المخضرم الشريف الحمري أحد أبرز الفعاليات والقيادات الرياضية بمدينة البيضاء، وقدم الكثير لمؤسسته العريقة نادي الأخضر.

ويتمتع الحمري بسمعة طيبة وعلاقة وطيدة بمختلف الأندية والاتحادات والقيادات الرياضية من مختلف الأجيال، حيث لم تنقطع عنه الزيارات ولمسات الوفاء والتكريم من مختلف الأندية منذ عودته من رحلة العلاج.

تكريم الرياضي المخضرم الشريف الحمري (أرشيفية : الإنترنت)
الرياضي المخضرم الشريف الحمري (أرشيفية : الإنترنت)
تكريم الرياضي المخضرم الشريف الحمري (أرشيفية : الإنترنت)
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