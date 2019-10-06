السعيطي رئيسا لرابطة أندية المنطقة الشرقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 06 أكتوبر 2019, 02:11 مساء
رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي بنغازي، خالد السعيطي (أرشيفية : الإنترنت)

عُقد مساء أمس السبت بقاعة اجتماعات فندق تبستي ببنغازي اجتماع جمع أندية بنغازي والجبل الأخضر وخليج سرت وطبرق.

وتم خلال الاجتماع حسب الصفحة الرسمية لنادي الأهلي بنغازي مناقشة الملفات العالقة بخصوص أوضاع الأندية من الجوانب التنظيمية وما تشهده أروقة الاتحاد الليبي لكرة القدم من سوء إدارة وتسيير منظومة الرياضة الليبية، وفوضى في اتخاذ القرارات والفساد المنظم، كما جرى خلالها المطالبة بعقد اجتماع عاجل للجمعية العمومية للأندية، وأيضا تم التطرق إلى مشروع إنشاء رابطة تجمع أندية المنطقة الشرقية، وأعلن فيها عن انبثاق لجنة تأسيسية برئاسة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خالد السعيطي، حيث تعد النظام الأساسي للرابطة.

وقد تكونت اللجنة من رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي رئيسا للرابطة، وجاء أعضاء رابطة أندية المنطقة الشرقية كل حسب منطقته، عبدالسلام الناجي عن أندية البطنان، وعبدالمولى الفاخري عن أندية خليج سرت، وحمد اسويكر عن الجبل الأخضر.

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