المكتب التنفيذي لـ«الكيك بوكسينغ» يعقد اجتماعا

منافسات الكيك بوكسينغ الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

عقد المكتب التنفيذي لـ«الكيك بوكسينغ» والرياضات المماثلة اجتماعه العادي الثالث أمس الأحد،الذي ناقش فيه جملة من المواضيع التي تهم الاتحاد، من بينها ما تبقى من البرنامج العام للاتحاد والمشاركات الدولية والنتائج التي تم تحقيقها في الموسم الرياضي.