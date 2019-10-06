الهيئة العامة للشباب والرياضة تهنئ المنتخب الليبي للقوة البدنية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 06 أكتوبر 2019, 01:18 مساء
أبطال القوة البدنية (إنترنت)


قدمت الهيئة العامة للشباب والرياضة التهنئة لأبطال القوة البدنية على النتائج الباهرة التي حققوها في بطولة أفريقيا بجنوب أفريقيا، والتي توجت بحصول المنتخب على 13 قلادة، من بينها 10 قلائد ذهبية و3 فضيات.

وجاء تتويج ليبيا بالذهب عن طريق طارق مخلوف وأحمد الدروغي ومحمد الوسيع في وزن 74 كيلو غراما ماسترز، وسعيد الحاسي وعبدالله بودبوس المتوج بفئة تحت الناشئين وزن 105 كيلو غرامات، وحسين كديش وإسلام مرواس وحسين فيدان وعلاء الشيخي وعبدالرحمن موسى، أما الميداليات الفضية فجاءت عن طريق الثلاثي أشرف الفلاح ونور الدين دعبس وعلي عبدالوكيل.

كما نجح المنتخب الليبي خلال البطولة في تحطيم رقمين عالميين، عن طريق سعيد الحاسي الذي رفع 291 كيلو غراما في منافسات وزن 93 كيلو غراما، وعلاء الشيخي بتسجيل 360 كيلو غراما في وزن 120 كيلو غراما.

يذكر أن الهيئة العامة للشباب والرياضة قدمت الدعم اللازم لمشاركة المنتخب بالبطولة، وذلك تشجيعا للاتحادات الرياضية ولرفع علم ليبيا في المحافل الدولية.

أبطال القوة البدنية (إنترنت)
أبطال القوة البدنية (إنترنت)
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