نتائج مقبولة لليبيا في شطرنج الخياري

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 06 أكتوبر 2019, 12:21 مساء
جانب من منافسات الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

جرت، أمس السبت، الجولتان الثانية والثالثة لبطولة الخياري المصرية للشطرنج المقامة بمدينة مرسى مطروح، حيث جاءت نتائج لاعبي ليبيا في الجولتين مقبولة.

فاز حسين المزوغي على محمد عراب، وخسر أمام محسن جبر، بينما فاز مختار محجوب على عبدالوهاب علاء الدين، وتعادل مع حسام إبراهيم، أما يوسف الحصادي فتعادل مع هاني السيد، وخالد جعفر تعادل في الجولتين مع علي الشبراوي وآدم أمجاد، أما حمدي العقوري فخسر أمام محمد نادر، وفاز على عمر هاني، وخسر أمام محمد حمدي، كما خسر حمزة الدبار أمام آدم أمجاد، وفاز على مالك مجدي.

وجاء ترتيب لاعبي ليبيا بعد الجولة الثالثة مختار محجوب 26 وحسن جبريل 40 وحمدي العقوري 74 ويوسف الحصادي 90 وخالد جعفر 99.

يذكر أن البطولة تشهد مشاركة 200 لاعب.

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