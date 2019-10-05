تنافس قوي وتنظيم محكم في سباحة الأحواض بطرابلس

منافسات سابقة في السباحة (أرشيفية : الإنترنت)

شهدت، اليوم السبت، المرحلة الأولى لبطولة سباحة الأحواض التي نظمها وأشرف عليها الاتحاد الفرعي للسباحة بطرابلس ندية وتنافسًا قويًّا، وتميزت بالتنطيم المحكم وهذه التراتيب الثلاثة الأولى لمختلف السباقات.

1- سباق 50 م ظهر، الفئة السنية «أ»

توج سباحو باب البحر بالتراتيب الثلاثة الأولى، الميدالية الذهبية للسباح محمد طارق، الزمن 47.98 ثانية والفضية لمهند المفتي، الزمن 52.01 ثانية والبرونزية لبحر المنتصر، الزمن 58.76 ثانية.

2- سباق 50 م الفئة السنية «ب»

توج بالذهبية سباح ذات الصواري عبدالرحيم شبل، الزمن 50.41 ثانية والفضية لسباح باب البحر جهاد سرلالة، الزمن 58.57 ثانية والبرونزية لسباح ذات الصواري مالك العاقل، الزمن 1.09.36.

3- سباق 100 م متنوع «براعم»

توج بالذهبية السباح عمر ألبي ذات الصواري، الزمن 1.31.51 دقيقة ونال الفضية محمد عاشور الريقاطة 1.35.05 دقيقة والبرونزية لمأمون خماج جنزور 1.40.80 دقيقة.

4- سباق 100 فراشة «براعم»

توج بالذهبية محمد عاشور الريقاطة، الزمن 1.47.29 دقيقة ونال الفضية عبدالمنعم مصطفى ذات الصوارى 1.57.79 دقيقة والبرونزية لياسين أبوذيب ذات الصواري 2.06.53 دقيقة.

5- سباق 200 فراشة «كبار»

توج بالذهبية سباح باب البحر مالك ساسي، الزمن 2.23.73 دقيقة ونال الفضية سباح ذات الصواري محمد الجدي، الزمن 2.32.57 دقيقة.

6- سباق 50 م صدر «أشبال»

توج سباحو نادي جنزور بالتراتيب الثلاثة الأولى الذهبية للؤي بن غرسة، الزمن 41.92 ثانية والفضية لجاد السويح 42.35 ثانية والبرونزية لسراج سويد 42.37 ثانية.

7- سباق 50 م صدر «براعم»

توج بالذهبية سباح ذات الصواري عمر الي، الزمن 33.54 ثانية ونال الفضية محمد عبدالمنعم من الريقاطة، الزمن 34.38 ثانية والبرونزية لمأمون خماج من جنزور، الزمن 35.65 ثانية.

8- سباق 200 م متنوع «أواسط »

توج بالذهبية سباح باب البحر مفتاح امعيتيق، الزمن 2.41.23 دقيقة، والفضية لزميلة امحمد قدور من باب البحرالزمن 2.47.35 دقيقة، والبرونزية لعبدالمجيد يوسف من ذات الصواري، الزمن 2.50.89 دقيقة.

9- سباق 50 م ظهر «أشبال»

توج بالذهبية سباح جنزور يوسف أشرف، الزمن 35.89 ثانية ونال الفضية جاد السويح من جنزور، الزمن 36.04ث والبرونزية لسباح ذات الصواري، الزمن 37.42 ثانية.

10- سباق 100 فراشة «أواسط »

توج بالذهبية سباح باب البحر مفتاح معيتيق، الزمن 1.11.01 دقيقة، ونال الفضية امحمد قدور من باب البحر بزمن 1.19.11 والبرونزية لسباح ذات الصواري، الزمن 1.31.04 دقيقة.

11- سباق 200 م ظهر «أواسط »

نال الذهبية سباح باب البحر مفتاح معيتيق، الزمن 2.23.39 دقيقة والفضية لمحمد قدور من باب البحر 2.45.38 دقيقة والبرونزية عبدالمجيد قدور من ذات الصواري 2.54.98 د.

12- سباق 50 م حرة «كبار »

توج بالذهبية سباح باب البحر محمد ساسي، الزمن 25.04 ثانية والفضية لمصدق عبدالوهاب من جنزور 27.60 ثانية والبرونزية لسباح ذات الصواري محمد الجدي، الزمن 27.98 ثانية.

13- سباق 200 م حرة «كبار »

توج بالذهبية سباح باب البحر محمد ساسي، الزمن 2.05.76 دقيقة ونال الفضية مالك ساسي من باب البحر، الزمن 2.07.70 دقيقة والبرونزية لسباح ذات الصواري محمد الجدي 2.15.51 دقيقة، وتقام البطولة على ثلاث مراحل كل أسبوع مرحلة.