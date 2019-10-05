لاعب طائرة الأهلي بنغازي أبولبابا يحترف في الدوري الصربي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 05 أكتوبر 2019, 06:09 مساء
لاعب طائرة الأهلي بنغازي أبولبابا يحترف في الدوري الصربي (أرشيفية : الإنترنت)

وقَّع لاعب فريق الأهلي بنغازي لكرة الطائرة، أحمد أبولبابا، عقد احتراف في الدوري الصربي مع نادي أوكني الذي يلعب في الدوري الصربي الممتاز.

وأرسل النادي الصربي بهذا الخصوص رسالة لإدارة نادي الأهلي بنغازي أكد فيها شروط التعاقد، التي تشمل التدريب العلوي والغذاء ومنحة دراسية صغيرة، بحسب صفحة خليل بن دردف أحد إعلاميي نادي الأهلي بنغازي عبر «فيسبوك»، الجمعة.

ويحصل اللاعب على كل الرعاية الصحية الطبية اللازمة مع أفضل الأطباء، وسيتم تدريبه والعمل مع أفضل المدربين في صربيا، كونه أحد أفضل الأندية في بطولة الدوري الصربي الممتاز، كما طلب النادي الصربي إقامة تعاون بين الناديين في المستقبل.

لاعب طائرة الأهلي بنغازي أبولبابا يحترف في الدوري الصربي (أرشيفية : الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ارتفاع الولادات القيصرية في المصحات الخاصة بنسبة 90%
ليبيا
إيطاليا تدعو إلى تحرك دبلوماسي كبير لتحقيق الاستقرار في ليبيا
ليبيا
سوق سوداء لـ«الفيزا» تستقبل العام الدراسي الجديد
ليبيا
جريدة «الوسط»: تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلين
ليبيا
في العدد 202: تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلين وسوق سوداء لـ«الفيزا» تستقبل العام ...
ليبيا
وزير الخارجية الإيطالي: الولايات المتحدة عليها دور مهم في حل الأزمة الليبية
ليبيا
مؤتمر برلين يضع ليبيا أمام خياري اتفاق «صخيرات جديد» أو ترقيع القديم
ليبيا
رهان غربي على مؤتمر برلين وعقوبات وضغوط لمنع تعطل صادرات النفط الليبي
ليبيا
القبض على شخص حاول قتل أمه في عين زارة
ليبيا
المجلس الرئاسي يحدد 7 مطالب قبل الانضمام لمؤتمر برلين القادم
ليبيا
الأزمة الليبية: الحل القادم من الخارج بين تحفظ وقبول أطراف الداخل
ليبيا
أكبر حزب «إسلامي» في الجزائر يمتنع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية
عربى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تتوقع أن تصاب بالخرف؟