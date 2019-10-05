لاعب طائرة الأهلي بنغازي أبولبابا يحترف في الدوري الصربي

لاعب طائرة الأهلي بنغازي أبولبابا يحترف في الدوري الصربي (أرشيفية : الإنترنت)

وقَّع لاعب فريق الأهلي بنغازي لكرة الطائرة، أحمد أبولبابا، عقد احتراف في الدوري الصربي مع نادي أوكني الذي يلعب في الدوري الصربي الممتاز.

وأرسل النادي الصربي بهذا الخصوص رسالة لإدارة نادي الأهلي بنغازي أكد فيها شروط التعاقد، التي تشمل التدريب العلوي والغذاء ومنحة دراسية صغيرة، بحسب صفحة خليل بن دردف أحد إعلاميي نادي الأهلي بنغازي عبر «فيسبوك»، الجمعة.

ويحصل اللاعب على كل الرعاية الصحية الطبية اللازمة مع أفضل الأطباء، وسيتم تدريبه والعمل مع أفضل المدربين في صربيا، كونه أحد أفضل الأندية في بطولة الدوري الصربي الممتاز، كما طلب النادي الصربي إقامة تعاون بين الناديين في المستقبل.

لاعب طائرة الأهلي بنغازي أبولبابا يحترف في الدوري الصربي (أرشيفية : الإنترنت)