5 ذهبيات و3 فضيات للمنتخب الوطني للقوة البدنية

المنتخب الوطني للقوة البدنية يحصد الجوائز والميداليات المتنوعة (إنترنت)



مازال المنتخب الوطني للقوة البدنية يحصد الجوائز، حيث تمكن الجمعة من حصد ثلاث ذهبيات وفضية في بطولة أفريقيا المقامة حاليًا بجنوب أفريقيا ليصبح مجموع قلائد ليبيا في البطولة 8 قلائد، 5 ذهبيات و3 فضيات حتى الجمعة.

أحرز القلائد الأبطال طارق مخلوف ذهبية وزن 120 كغم، وفاز بالقلادة الذهبية الثانية أحمد الدروقي في وزن 66 كبار، والذهبية الثالثة كانت من نصيب البطل الليبي محمد الوسيع بعد تفوقه في فوق وزن 76 لفئة الأساتذة 1، بينما الرابعة كانت للبطل الليبي سعيد الحاسي، أما الذهبية الخامسة فكانت لعبدالله بودبوس الملقب بسبوسة تحت الناشئين وزن 105 كغم محطمًا الرقم الأفريقي.

أما القلائد الفضية فقد كانت الأولى في منافسات الكبار وزن 120 كلغ للبطل علي عبدالوكيل، كما فاز الرياضي أشرف الفلاح بالميدالية الفضية في منافسات ماسترز 1 وزن 74 كلغ والثالثة كانت للبطل نور الدين دعبس.

يذكر أن ليبيا مشارِكة في بطولة أفريقيا للقوة البدنية بجنوب أفريقيا بـ14 لاعبًا.

المنتخب الوطني للقوة البدنية يحصد الجوائز والميداليات المتنوعة (إنترنت)

المنتخب الوطني للقوة البدنية يحصد الجوائز والميداليات المتنوعة (إنترنت)

المنتخب الوطني للقوة البدنية يحصد الجوائز والميداليات المتنوعة (إنترنت)

المنتخب الوطني للقوة البدنية يحصد الجوائز والميداليات المتنوعة (إنترنت)

المنتخب الوطني للقوة البدنية يحصد الجوائز والميداليات المتنوعة (إنترنت)

المنتخب الوطني للقوة البدنية يحصد الجوائز والميداليات المتنوعة (إنترنت)