منتخب تونس يرفع علم ليبيا ببطولة العالم للقدم المصغرة في أستراليا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 05 أكتوبر 2019, 05:04 مساء
المنتخب التونسي لكرة القدم المصغرة يرفع علم ليبيا (إنترنت)


رفع المنتخب التونسي لكرة القدم المصغرة علم ليبيا رفقة علم تونس بكأس العالم لكرة القدم المصغرة بأستراليا بعد حرمان المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم المصغرة من المشاركة في البطولة العالمية؛ بسبب عدم الحصول على التأشيرة الأسترالية لأسباب مجهولة.

وسبق وأعلن المدير الفني للمنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة، علي الرياني، خطة الإعداد لنهائيات كأس العالم في أستراليا خلال أكتوبر، وأكد الرياني أن المنتخب جاهز للحدث بعد اختيار15 لاعبًا من أصل 27 بعد معسكر داخلي ناجح بمدينة مصراتة تكفَّل أحد رجال الأعمال به ليدخل المنتخب معسكرًا جديدًا لمدة عشرة أيام بمدينة طرابلس، بالإضافة إلى معسكر خارجي بتونس قبل كأس العالم مباشرة.

وأكد الرياني على الصعيد الفني إمكانية ترشح المنتخب الوطني للدور الثاني في المجموعة التي تضم السعودية والمجر وإنجلترا، قبل أن تتبخر الآمال في البطولة الدولية الكبرى.

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