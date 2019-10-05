تعرف على تفاصيل دعم الأربعة ملايين دينار

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 05 أكتوبر 2019, 04:23 مساء

صدر عن رئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري القرار 170 للعام 2019 بشأن دعم الاتحادات الرياضية العامة وعددها 34 اتحادا بمبلغ 4.195 أربعة ملايين ومائة وخمسة وتسعين ألف دينار عن الربعين الأول والثاني للعام 2019 موزعة كالتالي:

 1- اتحادات ألعاب القوى والطائرة واليد والسلة دعمت بمبلغ 200 ألف دينار لكل منها.

2- اتحادات الأثقال والكاراتية والدراجات والتايكواندو والجودو دعم كل منها بمبلغ 150 ألف دينار.

3- اتحادا الرماية والمبارزة دعم كل اتحاد بمبلغ 120 ألف دينار.

4- اتحادات الجولف والسباحة والمضرب والفروسية والطاولة والووشو والرياضات الجوية والسهم والقوس والشراع وبناء الأجسام والتجديف والملاكمة والقوة البدنية دعم كل منها بمبلغ 100 ألف دينار.

5- اتحاد الهوكي دعم بمبلغ 75 ألف دينار.

6- اتحادات الجمباز وكرة الحديد والبوكسينغ والدراجات النارية والمصارعة والشطرنج دعم كل منها بمبلغ 80 ألف دينار.

7- اتحادا الثلاثي الحديدي والاتحاد النسائي دعم كل منها بمبلغ 60 ألف دينار.

8- اتحاد الطب الرياضي دعم بمبلغ 30 ألف دينار.
 
9- دعم اللجان الفنية بمبلغ 400 ألف دينار كل حسب برامجها ونشاطها.

وطلب من الاتحادات المذكورة تقديم تقرير مفصل عن مصروفات قيمة الدعم وفق القوانين والتشريعات النافذة.

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