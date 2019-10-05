4 انتصارات لليبيا في دولية الشطرنج بمصر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 05 أكتوبر 2019, 04:21 مساء
الحصادي خلال منافسات الشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)

انطلقت أمس الجمعة، بمدينة مطروح المصرية، بطولة الخيارى الدولية للشطرنج بمشاركة 200 لاعب، وأُقيمت أمس أولى جولات البطولة وجاءت أبرز نتائج لاعبي ليبيا لتشهد فوز يوسف الحصادي على المصري محمود عمر، ومختار المحجوب على مجدي الغنام، وحمدي العقوري على محمد هشام، بينما فاز حسن المزوغي على سيف عزيز، وتعادل خالد جعفر مع زكريا ناصف، وخسارة حمزة محمد أمام يسري صلاح.

وفي مواجهات اليوم السبت للاعبي ليبيا حمزة الدبار يواجه آدم أنجاد، وحمدي العقوري يلتقي محمد الدبار، وحسين المزوغي مع محمد عزاب ومختار محجوب يتبارى وعبدالوهاب علاءالدين، وخالد جعفر يلتقي أحمد الشروي، ويوسف الحصادي يواجه هاني السيد.

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