100 متسابق فيى طواف شمال أفريقيا للدراجات

100 متسابق فيى طواف شمال أفريقيا للدراجات (إنترنت)

أكد نائب رئيس جمعية الدراجات الليبية، نبيل الشيباني في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، أنه تم الاتفاق بين الجمعية الليبية للدراجات وجمعية «كرسيين» الجزائرية وجمعية «بلا حدود» التونسية للدراجات على إقامة طواف شمال أفريقيا للدراجات لمسافة 1076 كلم.

يستهدف الطواف مشاركة 100 متسابق من الدول الثلاث، على أن تكون نقطة انطلاقته من طرابلس بليبيا ويمر بـ10 مراحل، الأولى من طرابلس إلى صبراتة والثانية من صبراتة مرورًا بزوارة والوصول إلى معبر رأس إجدير، والمرحلة الثالثة رأس إجدير إلى جربة، بعدها ينتقل إلى صفاقس والمرحلة الرابعة من صفاقس إلى قصر الجم والخامسة من المنستير إلى القيروان والسادسة من مدينة مكثر إلى الكاف والسابعة من الكاف إلى سوق هراس الجزائرية والثامنة من عنابة إلى قسنطينة والتاسعة من قسنطينة إلى قالما، والمرحلة العاشرة والأخيرة من مدينة قالما إلى خط الوصول بمدينة تبسة الجزائرية.

وأضاف الشيباني أن اللجنة الدائمة للمهرجان ستعقد اجتماعًا لها بمدينة طرابلس آخر شهر نوفمبر المقب؛ لتشكيل اللجان المعاونة وملف متكامل عن المهرجان لعرضه على الجهات ذات العلاقة من وزارات الشباب والرياضة والسباحة والثقافة والبلديات التي يمر بها الطواف.