100 متسابق فيى طواف شمال أفريقيا للدراجات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 05 أكتوبر 2019, 04:18 مساء
100 متسابق فيى طواف شمال أفريقيا للدراجات (إنترنت)

أكد نائب رئيس جمعية الدراجات الليبية، نبيل الشيباني في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، أنه تم الاتفاق بين الجمعية الليبية للدراجات وجمعية «كرسيين» الجزائرية وجمعية «بلا حدود» التونسية للدراجات على إقامة طواف شمال أفريقيا للدراجات لمسافة 1076 كلم.

يستهدف الطواف مشاركة 100 متسابق من الدول الثلاث، على أن تكون نقطة انطلاقته من طرابلس بليبيا ويمر بـ10 مراحل، الأولى من طرابلس إلى صبراتة والثانية من صبراتة مرورًا بزوارة والوصول إلى معبر رأس إجدير، والمرحلة الثالثة رأس إجدير إلى جربة، بعدها ينتقل إلى صفاقس والمرحلة الرابعة من صفاقس إلى قصر الجم والخامسة من المنستير إلى القيروان والسادسة من مدينة مكثر إلى الكاف والسابعة من الكاف إلى سوق هراس الجزائرية والثامنة من عنابة إلى قسنطينة والتاسعة من قسنطينة إلى قالما، والمرحلة العاشرة والأخيرة من مدينة قالما إلى خط الوصول بمدينة تبسة الجزائرية.

وأضاف الشيباني أن اللجنة الدائمة للمهرجان ستعقد اجتماعًا لها بمدينة طرابلس آخر شهر نوفمبر المقب؛ لتشكيل اللجان المعاونة وملف متكامل عن المهرجان لعرضه على الجهات ذات العلاقة من وزارات الشباب والرياضة والسباحة والثقافة والبلديات التي يمر بها الطواف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ارتفاع الولادات القيصرية في المصحات الخاصة بنسبة 90%
ليبيا
إيطاليا تدعو إلى تحرك دبلوماسي كبير لتحقيق الاستقرار في ليبيا
ليبيا
سوق سوداء لـ«الفيزا» تستقبل العام الدراسي الجديد
ليبيا
جريدة «الوسط»: تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلين
ليبيا
في العدد 202: تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلين وسوق سوداء لـ«الفيزا» تستقبل العام ...
ليبيا
وزير الخارجية الإيطالي: الولايات المتحدة عليها دور مهم في حل الأزمة الليبية
ليبيا
مؤتمر برلين يضع ليبيا أمام خياري اتفاق «صخيرات جديد» أو ترقيع القديم
ليبيا
رهان غربي على مؤتمر برلين وعقوبات وضغوط لمنع تعطل صادرات النفط الليبي
ليبيا
القبض على شخص حاول قتل أمه في عين زارة
ليبيا
المجلس الرئاسي يحدد 7 مطالب قبل الانضمام لمؤتمر برلين القادم
ليبيا
الأزمة الليبية: الحل القادم من الخارج بين تحفظ وقبول أطراف الداخل
ليبيا
أكبر حزب «إسلامي» في الجزائر يمتنع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية
عربى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تتوقع أن تصاب بالخرف؟