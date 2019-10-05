تتواصل بنجاح مسابقة براعم كرة القدم ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 05 أكتوبر 2019, 03:48 مساء
مباريات جديدة في دوري البراعم ببنغازي (المركز الإعلامي)

تتواصل بنجاح مسابقة براعم كرة القدم، التي يشرف عليها الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي. وجرت أمس، الجمعة، ست مباريات، جاءت نتائجها لتشهد فوز براعم النصر على النجمة بهدف، وخالد بن الوليد على استارز بأربعة أهداف دون مقابل، والأهلي بنغازي على براعم الهدف بأربعة أهداف دون رد، والحرية على قار يونس بهدفين لهدف، وانتهت مباراتان بالتعادل: الهلال وشمال بنغازي دون أهداف، والسد والنجوم بهدفين لمثلهما.

وتقام اليوم، السبت، خمس مباريات في المجموعة الأولى على ملعب المرج، يستضيف المروج منافسه أطلس، وعلى ملعب الأهلي لقاء التعاون مع التحدي.

وفي المجموعة الثانية على ملعب بنغازي الجديدة، يلتقي الوحدة المجاهد، وعلى ملعب النجوم، يتبارى السلفيوم والنجم الساحلي، وعلى ملعب النصر لقاء براعم السواعد مع بنغازي الجديدة.

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