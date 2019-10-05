رئيس اتحاد رياضة الطلاب يشكو التجاهل

رئيس الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، خميس آدم (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، خميس آدم، أن الاتحاد بصدد تأسيس شراكة مع القطاع لعدم توافر الدعم المالي الحكومي، وذلك لخلق نشاط رياضي أفضل للمؤسسات التعليمية.

وقال آدم في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت: «إن اتحاد رياضة الطلاب لم يجد تجاوبا كافيا من الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني، وتم طرق الأبواب دون جدوى ولم نشعر بأي جدية حتى لمناقشة أفكارنا رغم زيارتتا الهيئة ولقاء مسؤوليها، بل إنه تم القفز على مشاركتنا في الأولمبياد العالمي الجامعي في نابولي أخيرا».

وأضاف: «يتوافر لدينا برنامج حافل للاتحاد داخليًّا وخارجيًّا، لكن عدم تجاوب المسؤول سيجعل من الصعب تنفيذ ذلك».