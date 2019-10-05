السراج يجتمع مع القنطري في وجود شاكه لبحث أوضاع الأندية الليبية

السراج خلال اجتماعه بالقنطري (صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

في إطار اهتمامه بقطاع الشباب والرياضة وحرصه على استيعاب طاقات الشباب، استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم السبت، بمقر المجلس بالعاصمة طرابل، كلًّا من رئيس هيئة الشباب والرياضة د. بشير القنطري والرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد المصراتي محمد شاكه، وعضو اللجنة الإدارية للنادي محمد التميمي.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، في بداية الاجتماع، دور الأندية الرياضية في لم الشمل والتأكيد على مفاهيم الانتماء والعمل الجماعي ومواجهة الظواهر الهدامة في المجتمع والتوعية بمخاطر الإرهاب والتطرف، وفقًا لما جاء بالصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر «فيسبوك»، اليوم السبت.

من ناحية أخرى ناقش السراج مع مسؤولي نادي الاتحاد بمصراتة سبل حلحلة بعض المشاكل التي تواجه النادي، خصوصًا وسط محاولات جادة من الجميع داخل أسرة الرياضة عمومًا وكرة القدم على وجه الخصوص لانطلاق الموسم الكروي الجديد في هدوء دون مشاكل كما واكب آخر نسختين من البطولة.