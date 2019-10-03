رباعو الشرطة ونجوم قرقارش في صدارة أثقال طرابلس

جاانب من منافسات الأثقال الليبية. (أرشيفية : إنترنت)

تتواصل بقاعة فبراير بطولة طرابلس لرفع الأثقال بمشاركة 53 رباعا، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الفرعي للأثقال بطرابلس، على صعيد منافسات الناشئين والكبار.

ويشارك 53 رباعا بواقع 24 ناشئا و29 من الكبار، يمثلون أندية الشرطة ونجوم قرقارش وأبوسليم والظهرة ووسعاية أبديري والاتحاد العسكري.

وجاءت النتائج الكاملة المسجلة في منافسات الأمس كالآتي:

- وزن 55 ناشئين

الأول: عبدالمقيت أبو غنيمة (الشرطة) المجموع 140 كلغ

الثاني: خليفة المصراتي (وسعاية البديري) المجموع 131 كلغ

الثالث: إيهاب الشبيلي (نجوم قرقارش) المجموع 120 كلغ

- وزن 55 كبار

الأول: محمد الطبال (الشرطة) المجموع 175 كلغ

الثاني: عبدالمقيت أبو غنيمة (الشرطة) المجموع 140 كلغ

الثالث: خليفة المصراتي (وسعاية البديري) المجموع 131 كلغ

- وزن 61 ناشئين

الأول: وسام الغراري (نجوم قرقارش) المجموع 180 كلغ

الثاني: محمد غلام (أبو سليم) المجموع 155 كلغ

الثالث: ناصر فهمي (نجوم قرقارش) المجموع 140 كلغ

- وزن 67 ناشئين وكبار

الأول: إيهاب الطاهر (نجوم قرقارش) المجموع 172 كلغ

الثاني: عبدالله الجالي (الشرطة) المجموع 171 كلغ

الثالث: وسيم التومي (نجوم قرقارش) المجموع 130 كلغ

- وزن 73 ناشئين وكبار

الأول: نواف إبراهيم (الشرطة) المجموع 207 كلغ

الثاني: أرقم إدريس (وسعاية ابديري) المجموع 195 كلغ

الثالث: محمد شنيشح (الشرطة) المجموع 170 كلغ

- وزن 81 ناشئين وكبار

الأول: عمر العجمي (الشرطة) المجموع 250 كلغ

الثاني: مهند موسى (نجوم قرقارش) المجموع 190 كلغ

الثالث: معاذ نورالدين (نجوم قرقارش) المجموع 142 كلغ

وحاليا تتواصل المنافسات ناشئين وكبار في أوزان 89، 95، 102، 109، + 109 كلغ.