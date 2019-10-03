أول تعليق للورفلي على منعه من دخول الأراضي الفلسطينية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 03 أكتوبر 2019, 09:14 مساء
سند الورفلي بقميص الرجاء البيضاوي المغربي. (أرشيفية : إنترنت)

رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منح تصريح المرور لمدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، الليبي سند الورفلي، لمرافقة فريقه لمواجهة نظيره هلال القدس الفلسطيني، ضمن منافسات بطولة الأندية العربية كأس محمد السادس.

وكتب الورفلي، عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي: «تركيزي هو مُنصب فقط على عملي ولا أهتم بالباقي، وأنا فخور بجنسيتي الليبية».

وتأهل فريق الرجاء المغربى إلى دور الـ16 من البطولة العربية، بعد تغلبه على مضيفه هلال القدس، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب «فيصل الحسيني»، في إياب دور الـ32 من البطولة، وفقا لـ«كورة».

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