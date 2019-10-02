الزياني: اختيار الدابة لرئاسة رابطة أندية طرابلس «غير قانوني»

نائب رئيس رابطة أندية طرابلس، أبوبكر الزياني. (أرشيفية : إنترنت)

تحدث نائب رئيس رابطة أندية طرابلس، أبوبكر الزياني، عن اختيار رئيس الجمعية العمومية لنادي المدينة علاء الدابة، لرئاسة رابطة الأندية، خلفًا لإبراهيم الخليفي، الذي يتولى حاليًا إدارة منتخبات كرة القدم الليبية.

وقال الزياني، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، إن ما حصل في اجتماع رابطة الأندية الثلاثاء، بشأن اختيار رئيس للرابطة، غير صحيح ولم يتم وفق النظام الأساسي للرابطة، مشيرًا أن اختيار «الدابة» مخالف للوائح.

وأوضح الزياني، أن اجتماع الرابطة كان لمناقشة موضوع الفئات السنية والاجتماع بالاتحاد الفرعي لكرة القدم.

وأكد أن من يريد أن يترشح لرئاسة الرابطة لابد أن يلتزم بالنظام الأساسي، حيث إنها تضم 50 نادٍ، ولم تحضر كل الآندية الاجتماع الأخير، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يتم الإعلان عن الانتخابات بوقت كافٍ.