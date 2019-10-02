الزياني: اختيار الدابة لرئاسة رابطة أندية طرابلس «غير قانوني»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 09:50 مساء
نائب رئيس رابطة أندية طرابلس، أبوبكر الزياني. (أرشيفية : إنترنت)

تحدث نائب رئيس رابطة أندية طرابلس، أبوبكر الزياني، عن اختيار رئيس الجمعية العمومية لنادي المدينة علاء الدابة، لرئاسة رابطة الأندية، خلفًا لإبراهيم الخليفي، الذي يتولى حاليًا إدارة منتخبات كرة القدم الليبية.

وقال الزياني، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، إن ما حصل في اجتماع رابطة الأندية الثلاثاء، بشأن اختيار رئيس للرابطة، غير صحيح ولم يتم وفق النظام الأساسي للرابطة، مشيرًا أن اختيار «الدابة» مخالف للوائح.

وأوضح الزياني، أن اجتماع الرابطة كان لمناقشة موضوع الفئات السنية والاجتماع بالاتحاد الفرعي لكرة القدم.

وأكد أن من يريد أن يترشح لرئاسة الرابطة لابد أن يلتزم بالنظام الأساسي، حيث إنها تضم 50 نادٍ، ولم تحضر كل الآندية الاجتماع الأخير، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يتم الإعلان عن  الانتخابات بوقت كافٍ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مؤتمر برلين يضع ليبيا أمام خياري اتفاق «صخيرات جديد» أو ترقيع القديم
ليبيا
دوري أبطال أوروبا: بايرن يذيق توتنهام خسارة مذلة على أرضه (فيديو)
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - دعاء!
كاريكاتير
المصور أحمد العريبي يشارك بـ«معرض صور» في مهرجان الزاهرة
ثقافة وفن
رهان غربي على مؤتمر برلين وعقوبات وضغوط لمنع تعطل صادرات النفط الليبي
ليبيا
القبض على شخص حاول قتل أمه في عين زارة
ليبيا
فرنسا تدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.. وتؤكد: لا حل عسكري
ليبيا
«قاتل بلا رحمة».. الصحف الإيطالية تُشيد بتألق المحترف الليبي أحمد بن علي
رياضة محلية
المغرب تحتضن المنتدى الاقتصادي الدولي حول ليبيا في نوفمبر
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل الكاتب الصحفي رشاد الهوني
ثقافة وفن
المجلس الرئاسي يحدد 7 مطالب قبل الانضمام لمؤتمر برلين القادم
ليبيا
«داخلية الوفاق» تأمر بالقبض على شخصين تهجما على وزير المالية
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تناول الشوكولاتة الداكنة غير مفيد للبصر