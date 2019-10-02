ثلاث قلائد لليبيا في أفريقية القوة البدنية

البطل الليبي في القوة البدنية طارق مخلوق. (صفحة الاتحاد الليبي للقوة البدنية عبر فيسبوك)

أحرز أبطال ليبيا في القوة البدنية ثلاث قلائد (ذهبية وفضيتان) في منافسات اليوم الأول للمشاركة الليبية في بطولة القوة البدنية بجنوب أفريقيا.

في منافسات ماسترز 1 وزن 120 كلج، تحصل البطل الليبي طارق مخلوف على القلادة الذهبية، وفي منافسات الكبار وزن 120 كلج أحرز البطل الليبي علي عبد الوكيل، القلادة الفضية، كما فاز الرياضي أشرف الفلاح بالميدالية الفضية في منافسات ماسترز 1 وزن 74 كلج.

وسيشارك غدًا الخميس الرياضي أحمد الدروقي، فئة الكبار وزن 66 كلج، كما يشارك من ليبيا يوم الجمعة المقبل أربعة رياضيين وهم: سعيد الحاسي، وعبدالله أبودبوس، ونورالدين دعبس، وعادل الجزيري.