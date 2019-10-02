الاتحاد الفرعي يطلب مقعد طرابلس

اجتماع سابق في اتحاد الكرة الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

عقد بقاعة فندق باب البحر بطرابلس مساء أمس، الثلاثاء، اجتماع الاتحاد الفرعي بطرابلس لكرة القدم.

وتم خلال الاجتماع بأندية طرابلس مناقشة كثير من الموضوعات المتعلقة بالنشاط الرياضي بطرابلس، والعراقيل التي تواجه الأندية وإيجاد الحلول الناجعة لها، وكذلك مسابقات الفئات السنية، التي يشرف عليها الاتحاد الفرعي وآليات تطويرها.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس عبدالمولي المغربي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، أنه بعد نقاشات مستفيضة تم الاتفاق على إقامة مسابقات الفئات السنية على حسب الفئات العمرية، وكل فئة على حدة، التي ستكون بدوري متكامل للفئات السنة 2006 و2007 و2008، لزيادة المنافسات وفق آليات سيتم وضع اللوائح لها من قبل الاتحاد الفرعي ورابطة أندية طرابلس.

وقال المغربي «إنه تم خلال الاجتماع تشكيل رابطة أندية طرابلس برئاسة علاء الدابة، وعضوية أبوبكر الزياني وخالد إسمية».

وبعد الانتهاء من الاجتماع الرسمي وتشكيل الرابطة واصلت الرابطة اجتماعها، برئاسة علاء الدابة، وقررت مطالبة اتحاد الكرة بعقد اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم في أقرب وقت، والمطالبة بالحصول على مقعد أندية طرابلس بالاتحاد، وفقا لرسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». وقد تم التصويت بالإجماع على الدفع بعبدالمولي المغربي للحصول على مقعد طرابلس في الاتحاد العام.