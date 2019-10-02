مشاريع رياضية في سرت عقب اجتماع عميد البلدية بمدير فرع هيئة الشباب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 03:29 مساء
اجتماع المعداني وناصر بشأن المشاريع الرياضة في سرت (صفحة بلدية سرت عبر «فيسبوك»)

اجتمع عميد بلدية سرت، مختار المعداني، بمكتبه مع مدير فرع الهيئة العامة للشباب والرياضة بسرت، ناصر محمد، وبحضور عضو المجلس البلدى سرت المكلف بمتابعة ملف الشباب والرياضة، صالح عيادة.

وحسب المصدر الإعلامى فإن الاجتماع خصص لوضع آلية عمل من شأنها انتخاب كل الجمعيات العمومية للأندية الرياضية، كما أن اللقاء كان مناسبا لاستعراض مشاريع تنفيذ تعشيب المدينة الرياضية بسرت بالعشب الصناعي الحديث، وإعادة تفعيل مدرسة الفروسية بسرت، وفقا لما ذكرته صفحة بلدية سرت عبر «فيسبوك» اليوم، الأربعاء.

وتم الاتفاق على الإسراع بصيانة مقر جمعية بيوت الشباب بسرت وبشكل عاجل، بالإضافة إلى الاتفاق على إقامة مناشط رياضية مختلفة الألعاب الرياضية بسرت، بالتعاون والتنسيق بين بلدية سرت وفرع الهيئة.

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