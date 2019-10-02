أندية طرابلس تطلب اجتماع عمومية الاتحاد الليبي لكرة القدم

عقدت بطرابلس، أمس الثلاثاء، رابطة أندية طرابلس بعد إعادة تشكيلها برئاسة علاء حفيظة الدابة وعضوية أبوبكر الزياني وخالد فليه.

شهد الاجتماع حضور 17 ناديا، وطالبوا فيه الاتحاد العام لكرة القدم بضرورة الإسراع بعقد الاجتماع العادي لعمومية الاتحاد وتنفيذ ما جاء برسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وطالبت الـ«فيفا» من قبل بانتخاب رئيس للاتحاد العام في أول اجتماع للجمعية العمومية، وأيضا الاستفادة من خبرات مدينة طرابلس من حكام ومدربين وإداريين ورياضيين قدامى في الحصول على العضوية الشرفية بالجمعية العمومية.