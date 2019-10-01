«الوسط» تحصل على القائمة النهائية للمنتخب الوطني استعدادًا للتصفيات القارية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 06:14 مساء
جانب من تدريبات المنتخب الوطني. (إنترنت)

حصلت «بوابة الوسط»، من مصادر خاصة، على القائمة الرسمية والصحيحة للمنتخب الأول والمحليين لكرة القدم، التي استقر عليها المدير الفني لـ«فرسان المتوسط»، جلال الدامجة، والتي يدخل بها معسكرًا خارجيًّا في تونس والمغرب استعدادا لمباراتي تونس في بطولتي الأمم الأفريقية للاعبين المحليين (شان)، وكذلك الأمم الأفريقية للمحترفين (كان).

وضمت قائمة جلال الدامجة من اللاعبين المحليين: أحمد عزاقة، ومراد الوحشي، وجواد رزق، وناجي دارة، والمعتصم الصبو، وأحمد التربي، وطلال فرحات، ومحمود عكاشة، وأحمد المقصي، وأبوبكر بوعقيلة، وسفيان بن عمران، ومحمد مفتاح، والشامخ العبيدي، وعبدالله العرفي، وربيع اللافي، ومهند أبوعجيلة، وعمران سالم، وإبراهيم أبودبوس، وسالم المسلاتي ومعتز المهدي وفرج مرسال.

كما ضمت قائمة المحترفين كلا من: أحمد بن علي، وحمدو الهوني، وأنيس السلتوا، ومهند عيسى، والمعتصم المصرالتي، وبدر حسن، ومحمد الترهوني، ومفتاح طقق، ومؤيد اللافي، ومحمد صولة، وعلي معتوق، وصالح الطاهر، وسند الورفلي.

وستغادر بعثة المنتخب إلى تونس في الخامس من شهر أكتوبر المقبل، ومنها في التاسع من الشهر نفسه إلى المغرب، لعمل معسكرين خارجيين في إطار الاستعداد الجاد للتصفيات القارية.

وسيجري المنتخب الأول مباراة ودية مع المنتخب المغربي في الحادي عشر من أكتوبر، وفي الخامس عشر من الشهر نفسه يجري لقاء آخر مع المنتخب الموريتاني ومنها العودة إلى المغرب.

وتسعى إدارة المنتخب الوطني بقيادة جلال الدامجة، المدير الفني، إلى إجراء مباراة للاعبين المحليين مع المنتخب المغربي للمحليين قبل مباراة الإياب أمام تونس في العشرين من أكتوبر، التي ستقام في المغرب.

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