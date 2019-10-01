الأهلي بنغازي ينظم قطاع كرة السلة

جانب من منافسات كرة السلة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

عُـقد، مساء أمس الإثنين بمقر نادي الأهلي بنغازي، اجتماع جمع عضو مجلس الإدارة توفيق الدغاري ولاعبي الفريق الأول لكرة السلة والطاقم الفني والإداري الجديد المكلف بقطاع كرة السلة في النادي الأهلي، الذي ضم بناءً على اختيارات مدير القطاع أسامة أكويدير.

وجاءت أسماء القطاع بحسب الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بنغازي لتضم المشرف العام حسام سليمان بالله، وإداري الفريق الأول رائف محمد العبود، وأخصائي الفريق الأول رفيق محمد العبود، ومدرب الفريق الأول أسامه محمد الفزاني.

فئتا تحت 20 عامًا و18 عامًا المدرب وليد الفرجاني والإداري فهيم السعيطي، وفئة تحت 16 عامًا المدرب أسامه محمد الفزاني والإداري محمد يونس العرفي، وفئة تحت 14 عامًا المدرب إسلام فتحي الجالي والإداري وائل خليل بن دردف.