«فرعي» طرابلس ينظم حلقة نقاش حول التحكيم الليبي

الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس ينظم ندوة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مصدر مسؤول بالاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء أنه جار تجهيز وتنظيم ندوة غدا الأربعاء بقاعة اجتماعات هيئة الشباب والرياضة بمنطقة النوفليين بطرابلس، تحت شعار «اليد في اليد من أجل حكامنا».

تتضمن العديد من المحاور، من بينها الهيكل الإداري للتحكيم في ليبيا ومواكبته للعالمية، وأسباب تدني التحكيم الليبي وطرق معالجتها، مع تقييم الحكام وعلاقة الحكم بوسائل الإعلام والمراقبين الفني والإداري.

يذكر أن فرعي كرة قدم طرابلس نظم الأسبوع الماضي حلقة نقاش ناجحة حول تطوير مسابقات الفئات السنية لكرة القدم.