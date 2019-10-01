7 أبطال يستعدون لبطولة العالم للقوة البدنية كفيف

منتخب ليبيا للقوة البدنية كفيف يستعد لبطولة العالم (أرشيفية : الإنترنت)

أكد أمين عام رياضة الكفيف في القوة البدنية التابعة للاتحاد الليبي للعبة، ناجي هلال، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء أن منتخب ليبيا للقوة البدنية كفيف يواصل تدريباته اليومية بمدينة أجدابيا تحت إشراف المدرب محمد شمام، استعدادا لبطولة العالم للقوة البدنية كفيف التي تستضيفها مصر منتصف نوفمبر المقبل.

وأضاف هلال أن المشاركة ستكون بسبعة رياضيين هم محمد حسن وأحمد الشريف وعبدالمالك الهمالي وعلي محمد وسالم عاشور وعزالدين الهايم ويوسف شحاتة.

يذكر أن منتخب ليبيا للقوة البدنية كفيف كانت له مشاركتان ناجحتان بتتويجه بفضية وبرونزية في عالمية الصين 2013 وبـ4 ذهبيات في عالمية تركيا 2014.