«قاتل بلا رحمة».. الصحف الإيطالية تتغنى بتألق المحترف الليبي أحمد بن علي

المهاجم الدولي الليبي أحمد بن علي، المحترف بصفوف فريق كروتوني. (أرشيفية : إنترنت)

نجح المهاجم الدولي الليبي أحمد بن علي، المحترف بصفوف فريق كروتوني، المشارك في مسابقة دوري الدرجة الثانية الإيطالي، في أن يخطف الأضواء، بعدما قاد فريقه للفوز على فريقه السابق بيسكارا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم.

ودخل الدولي الليبي، ضمن التشكيلة المثالية للأسبوع السادس من دوري الدرجة الأولى الإيطالي السيريا B، بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب مع فريقه في الجولة الأخيرة من البطولة، واستطاع بن علي أن يمنح فريقه الأفضلية بعد سبع دقائق من انطلاق المباراة بتسجيله الهدف الأول عقب اختراقاته دفاعات بيسكارا، ليعود نفس اللاعب عند الدقيقة 17، ويضيف هدفه الشخصي الثاني من كرة رأسية، وقبل نهاية المباراة بـ4 دقائق ختم زميله جيوفاني كروكياتا مسلسل الأهداف بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 86.

أشهر الصحف الإيطالية في عالم كرة القدم، أشادت بالمحترف الليبي، بعدما قدم مباراة رائعة، جلعت فريقه في المركز الثالث في ترتيب البطولة برصيد 11 نقطة بعدما كان يحتل المركز الثامن قبل المباراة.

البداية كانت مع صحيفة «لاغازيتا ديللو سبورت»، والتي عنونت: «بن علي يجعل فريقه السابق يبكي وينقذ كروتوني الذي كان في سلم الترتيب أحد فرق المؤخرة»، كما أشادت الصحيفة بالثنائية التي حققها اللاعب أمام فريقه بيسكارا الذي تألق معه في الموسم قبل الماضي عندما كان في السيريا آ، وتشير الصحيفة أيضًا إلى أن بن علي انتشل كروتوني من القاع إلى القمة في جدول المسابقة وضرب شباك فريقه السابق بثنائية رائعة دون رحمة.

وقالت الصحيفة إن بن علي قدم كل شئ في المباراة بشكل أكثر من رائع ليخسر بيسكارا بثلاثية ثقيلة بعدما سجل زميله جيوفاني كروشاتا الهدف الثالث الذي كان بمثابة رصاصة الرحمة، حسبما أفاد موقع «ريميسا».

فى حين أشار موقع (سكاي سبورت) إلى أن اللاعب الليبي سهل مهمة فريقه بتسجيله ثنائية مبكرة، وضيق الخناق على بيسكارا طوال تسعين دقيقة، قبل أن يضيف زميله جيوفاني كروكياتا الهدف الثالث، وأضافت أن الفوز منح كروتوني الفرصة ليحسن ترتيبه في الدوري ويصل للمركز الثالث.

أما صحيفة «سبورت ميديا» فقد وصفت اللاعب الدولي الليبي بـ«البطل» بعد أن قاد فريقه إلى المركز الثالث الذي يؤهله للمنافسة على الصعود إلى الدرجة الأولى (السيريا آ)، وأضافت أن كروتوني قدم مباراة رائعة ليحقق فوزا تاريخيا بثلاثية ثقيلة في شباك بيسكارا أصحاب الأرض.

بدوره اهتم موقع «توتو ميركاتو» بمشهد أخر بعد انتهاء المباراة، حيث ذكر الموقع الإيطالي أن جماهير بيسكارا صفقت للاعبها السابق أحمد بن علي، بعد انتهاء المباراة خاصة وأن المحترف الليبي قدم مباراة تاريخية بالفعل وأحرز ثنائية رائعة،

فيما احتفى الموقع الرسمي للدوري الإيطالي للدرجة الثانية بفوز كروتوني بفضل بن علي، وأوضح موقع «ليجا بي» أن كروتوني أحرز ثلاثة أهداف وقدم عرضًا رائعًا وخاصة ثنائية بن علي في شباك فريقه بالسابق بيسكارا.

من جانبه وصف موقع «جول» العالمي في نسخته باللغة الإيطالية، بن علي بـ«القاتل»، وأضافت أن بن علي وضع أبناء كالابريا في منطقة «البلاي أوف» أي المراكز الأولى للتصفيات من أجل التأهل إلى دوري الأضواء والشهرة مع نجوم الكالتشيو، وتابع الموقع أن كروتوني بات على بعد نقطة واحدة من متصدر ترتيب المسابقة فريق أسكولي برصيد 12 نقطة.

وكان بن علي اختير كأفضل لاعب في كروتوني الإيطالي لموسم (2018-2019)، وجاء هذا الاختيار خلال تصويت أُقيم على الصفحة الرسمية للنادي الإيطالي الناشط في دوري الدرجة الثانية الايطالي، عبر «فيس بوك»، حيث حل بن علي أولًا في التصويت بعد أن جمع 6425 صوتًا، متفوقا على المهاجم النيجيري نوانكو سيمي والحارس أليكس، وفقًا لموقع «كورة».

وبدأ بن علي مشواره الكروي من بوابة ناشئي مانشستر سيتي في الفترة من 2010 الى 2012 ولعب في الدوري الإيطالي موسم مع بريشيا ما بين 2012 إلى 2015، وانتقل للعب لباليرمو موسم 2015-2016، وأعارة باليرمو لفريق بيسكارا في الفترة مابين 2015 إلى 2018، قبل الانضمام لكروتوني، إلا أن بن علي كان النقطة المضيئة في بيسكارا وسجل 6 أهداف وصنع ثلاثة في 33 مباراة خاضها مع فريقه قبل أن يهبط.

وكان اللاعب محط أنظار الأندية، ومن بينها أندية إيطالية وإنجليزية، وكتب اسمه في التاريخ كأول ليبي يسجل هدفاً في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، كما سجل بن علي في مباراة فريقه أمام «روما» هدفاً تاريخياً بتسجيله الهدف 488 وهو أعلى رقم تصل إليه جولة منذ رفع عدد الأندية إلى 20 ناديًا.