عبور خليج البمبة هدف جديد للسباحة في بنغازي

جانب من منافسات سباحة ليبية سابقة (أرشيفية : الإنترنت)

يشرع الاتحاد الفرعي للسباحة ببنغازي خلال الأيام المقبلة في تجربة عبور خليج البمبة بالسباحين حماد الفلاح من نادى الهلال وعزالدين اقطاط من نادى الأهلي بنغازي.

وينتظر السباحان مسافة تقدر بـ 32 كيلو متر كما أوضح رئيس الاتحاد الفرعي للسباحة في بنغازي خالد المقصبي ل«بوابة الوسط» الذي ثمن بدوره التجربة التي وصفها بالفريدة في إظهار قدرات جديدة للسباح الليبي.

وتنشط السباحة في بنغازي بقوة خلال الفترة الماضية تحت إشراف رئيس الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص ببنغازي، خالد المقصبي، الذي انتهى لتوه من تأهيل المسبح بعد الاعتداءات السافرة، التي تسببت في تأجيل بطولة السباحة للمسافات القصيرة، بعد أن أقدم بعض المخربين، الذين دخلوا في ساعات الفجر مسبح «اريام» وقاموا بإحداث بعض التلفيات به، حيث قاموا بتخريب المنشأة الرياضية.